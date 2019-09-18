Москва, 18 сентября, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Несколько десятков проектов по строительству и реконструкции железнодорожных вокзалов и привокзальной инфраструктуры представили архитектурные организации на Казанском вокзале Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Российских железных дорог.

Дарья Антонова ИА REGNUM Казанский вокзал. Москва

Мероприятие проходит в рамках выставки «Вокзалы России — прошлое, настоящее, будущее». В числе представленных проектов — как уже реализованные, так и перспективные.

Одновременно с выставкой открылась научно-практическая конференция «Вокзалы России. Проблемы и перспективы», которая стала площадкой для обсуждения программы по обновлению вокзалов и вокзальной инфраструктуры до 2030 года.

Выступая на конференции, начальник дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД») Георгий Геворкян отметил, что в ближайшие десять лет будет проведена реконструкция 64 вокзалов, 66 пассажирских платформ, четырех мостов и трех тоннелей.

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