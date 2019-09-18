Вашингтон, 18 сентября, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.

Флаг США

В июле увеличение наблюдалось по долгосрочным облигациям — с $5,2 млрд до $6,2 млрд, доля в краткосрочных госбумагах уменьшилась с $5,5 млрд до $2,2 млрд.

Крупнейшим держателем американских облигаций остается Япония — $1,13 трлн, далее идет Китай (1,11 $трлн).

Как сообщало ИА REGNUM, резкое сокращение российских вложений в госдолг США началось весной 2018 года: в апреле вложения уменьшились с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.

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