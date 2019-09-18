Вашингтон, 18 сентября, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Самолет, вылетевший из Вашингтона в Пекин, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за загоревшегося двигателя вскоре после взлета. Об этом сообщил во вторник портал Sina.

Aleksander Markin Самолёт Boeing-777 авиакомпании Air China

Сообщается, что это был Boeing-777, который принадлежит авиакомпании Air China. Он вернулся через 1 час и 15 минут после вылета. При посадке самолет сбросил топливо.

О пострадавших данных не приводится.

Причины возгорания выясняются.