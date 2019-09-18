Нальчик, 18 сентября, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен на территории Кабардино-Балкарской республики. Об этом 18 сентября сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

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«С 5:00 в городе Чегем, на части его территории веден режим конттеррористической операции», — приводит ТАСС слова представителя ФСБ.

Отметим, ранее, в феврале текущего года, в Кабардино-Балкарии также был объявлен режим КТО из-за поисков боевиков и их сообщников.