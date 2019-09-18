Париж, 18 сентября, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Мэр Парижа Анн Идальго хочет продолжить снижение автомобильного движения в столице, сообщает Le Figaro.

Париж

Анн Идальго выступила на пресс-конференции, объявив о запуске онлайн-карты, которая позволит узнать об уровне загрязнения воздуха.

Пообещав также продолжить и усилить политику общественного здравоохранения, мэр, чья победа на муниципальных выборах в 2020 году, согласно опросам, очень вероятна, заявила, что продолжит работу по сокращению автомобильного движения.

По данным мэрии, количество километров, пройденных на машине в Париже, в 2018 году сократилось на 5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу института общественного мнения Франции, мэр Парижа может обогнать основного оппонента Бенджамина Гривоот партии «Вперед, Республика!» в первом туре муниципальных выборов.

Читайте также: Муниципальные выборы: мэр Парижа Идальго может победить в первом туре