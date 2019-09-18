Киев, 18 сентября, 2019, 07:18 — ИА Регнум. На Украине почти 370 тыс. человек являются официально признанными участниками гражданской войны в Донбассе. Об этом заявили в министерстве по делам ветеранов Украины, сообщило 18 сентября информационное агентство Укринформ.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

«По состоянию на 1 июля 2019 года насчитывается почти 370 тыс. лиц, получивших статус участника боевых действий (УБД) из числа лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО («Антитеррористической» операции — ИА REGNUM), обеспечении ее проведения», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что из них почти 11 тыс. человек являются инвалидами. В министерстве отметили, что людей, получивших увечье, стало заметно больше. Год назад было зарегистрировано около 3 тыс. инвалидов-участников гражданской войны.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять лет войны в Донбассе украинские полицейские нашли 1787 останков боевиков украинских формирований. Из них удалось идентифицировать лишь 500.

Читайте также: Полицейским Украины удалось идентифицировать 500 погибших боевиков ВСУ