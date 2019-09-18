Киркук, Ирак, 18 сентября, 2019, 07:11 — ИА Регнум. В результате теракта в спорной провинции Киркук погибли двое сотрудников правоохранительных органов, об этом 18 сентября сообщает Kurdistan.ru.

U.S. Army Взрыв

Самодельное взрывное устройство сработало в районе Аль-Рашид. Представители полиции подозревают в преступлении боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, несмотря на то, что боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически разгромлены в Ираке, их активная деятельность продолжает наблюдаться в спорных районах, где существуют противоречия между курдами и центральным правительством страны.