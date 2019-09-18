Москва, 18 сентября, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 17 сентября открылись спокойно. Рубль испытал давление со стороны укрепления евро и фунта на фоне слабости доллара, а также резкого снижения цен на нефть на 4,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Баррель нефти марки Brent подешевел на новостях из Саудовской Аравии, что нефтедобыча может быть полностью восстановлена в течение нескольких недель.

Завершились торги по рублевым парам ростом. Рубль подешевел к доллару на 0,50%, до 64,36 руб., к евро — на 1,16, до 71,27 руб., к фунту — на 1,33, до 80,60 руб.

Индекс доллара снизился в преддверии заседания FOMC. Участники рынка корректировали свои позиции, так как одни инвесторы ожидают снижения ставок на 25 б.п., а другие, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне.

Сегодня, 18 сентября, на торгах в Азии нефть Brent торгуется в плюсе на 0,77%. Из-за событий в Саудовской Аравии волатильность на нефтяном рынка значительно выросла, поэтому внутридневные колебания в +/ — 2% уже считаются нормой.

Пара доллар/рубль находилась ниже 64 руб., поэтому продавцы просто так не дадут сильно ослабить рубль и потерять контроль над текущей ситуацией.

Сегодня поддержка у рубля будет со стороны Минфина РФ и налогового периода. Минфин проведет два аукциона по размещению ОФЗ на общую сумму 25,3 млрд рублей. Ожидается, что пара доллар/рубль еще раз снизится к уровню 63,75 руб.

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