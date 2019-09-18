Бангкок, 18 сентября, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Комитет по управлению энергетической политикой Таиланда (EPAC) согласился сократить сбор налогов с потребителей бензина и дизельного топлива еще на один бат (3 цента) и 60 сатангов (2 цента) за литр соответственно, сообщает газета Bangkok Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Данная мера направлена на защиту местных автомобилистов от краткосрочного повышения цен, вызванного нападением на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

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Комитет планирует использовать 2,4−2,5 млрд батов из государственного Нефтяного фонда для субсидирования снижения цен на нефть в течение трех месяцев, расходуя 813 млн батов в месяц.

«Мы ожидаем, что эта мера поможет автомобилистам справиться с повышением цен на нефть, и надеемся, что ситуация на Ближнем Востоке скоро нормализуется», — пояснил Сонтират Сонтичиравонг, министр энергетики Таиланда и председатель EPAC.

Министр подчеркнул, что EPAC стремится собрать больше налогов для Нефтяного фонда, чтобы стабилизировать цены, когда мировые цены на сырую нефть упадут ниже 60 долларов за баррель.

По его словам, EPAC может субсидировать цены на этом уровне при мировых ценах на нефть не выше 70 долларов за баррель. В случае превышения этого уровня часть нагрузки «будет передана местным автомобилистам».