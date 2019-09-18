Барнаул, 18 сентября, 2019, 06:49 — ИА Регнум. При заболевании глиобластомой исход практически всегда плачевный и чудес никогда не происходит, констатировал кандидат медицинских наук, хирург высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова своего коллеги, который ранее дал пояснения, почему известной российской актрисе Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, невозможно сделать операцию, он отметил:

Врач

« Что касается состояния здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, то мы имеем дело с непроверенной и подчас противоречивой информацией. Потому строить прогнозы — неблагодарное дело. Совершенно ясно лишь то, что если речь действительно идет о глиобластоме — одной из самых агрессивных опухолей, исход практически всегда плачевный и чудес никогда не происходит. По мнению большинства специалистов в этой области, с момента подтверждения диагноза продолжительность жизни чаще всего независимо от способа лечения составляет несколько месяцев».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в глубокую кому российская актриса Анастасия Заворотнюк впала после безуспешного лечения глиобластомы в одной из зарубежных клиник. Сотрудник Центра радиохирургии научно исследовательского института имени Н.В. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак ранее отмечал, что главная сложность этого заболевания заключается в том, что опухоль прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга. Поэтому полностью победить опухоль невозможно и к оперативному вмешательству при глиобластоме прибегают редко.

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16 сентября сообщалось, что состояние актрисы, которая находится сейчас в одной из московских клиник, ухудшается.

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