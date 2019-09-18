Марьяновский район, Омская область, 18 сентября, 2019, 06:43 — ИА Регнум. Жителей села Боголюбовка Марьяновского района по поручению губернатора Омской области Александра Буркова обеспечат питьевой водой. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Вода

Ход строительства водопроводных сетей в Боголюбовке проверил министр энергетики и ЖКК региона Вадим Марыгин. В селе предусмотрена прокладка 10,495 км водопроводных сетей. Общая стоимость работ, которые должны завершиться до 27 сентября 2019 года, составляет 32,3 млн рублей. Власти района утверждают, что строительные работы идут по графику.

Совершив поездку в Боголюбовку, Марыгин сделал вывод, что опасений по срыву срока сдачи объекта нет. Проблема подвоза питьевой воды, возникшая ранее из-за поломки одной из автоцистерн, решена.

«Мы ориентируемся, что непосредственно у жителей вода появится, как губернатор давал поручение, к ноябрю месяцу», — подчеркнул Вадим Марыгин.

К холодному водоснабжению в Боголюбовке должны подключить 783 абонента и все социальные объекты. В 2020 году запланировано строительство насосной станции.

Напомним, в августе жители Боголюбовки пожаловались губернатору на перебои с подвозом воды. Они также выразили опасения, что ввод водопровода в эксплуатацию могут перенести на следующий год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии до конца 2019 года качественной питьевой водой планируют обеспечить около семи тысяч жителей Улан-Удэ.

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