Петропавловск-Камчатский, 18 сентября, 2019, 06:26 — ИА Регнум. Массовую драку подростков предотвратили на Камчатке бойцы Росгвардии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подростки

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Массовые драки подростков на Камчатке становятся всё более частым явлением. Конфликты, как правило, вспыхивают в социальных сетях. Потом подростки договариваются о встрече. В 2018 году полиция также смогла предотвратить несколько массовых драк. Полицейские следят за перепиской подростков в социальных сетях и мессенджерах.

Накануне, получив информацию о том, что готовится массовая драка подростков, бойцы Росгвардии незамедлительно прибыли на место. Драку удалось предотвратить.

Причины конфликтов неизвестны, чаще они возникают как некие «претензии одного микрорайона к другому» по надуманным поводам.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным прокуратуры Бурятии, в республике снижается уровень подростковой преступности.