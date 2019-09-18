Чита, 18 сентября, 2019, 06:23 — ИА Регнум. В поликлинику детской краевой клинической больницы Забайкалья в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» поступила большая партия современного медицинского оборудования. Как сообщает сегодня, 18 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, практически всё оно уже смонтировано и введено в эксплуатацию.

Правительство Забайкальского края В поликлинике забайкальской краевой детской клинической больницы

в частности, персонал поликлиники получил несколько единиц офтальмологической техники, а также аппарат для суточного наблюдения ЭКГ и артериального давления. Кроме того, на базе поликлиники появилось два современных ультразвуковых диагностических аппарата.

«Один предназначен для проведения эхокардиографии, на другом проводится широкий спектр ультразвуковых исследований — в том числе не проводившееся ранее: узи кишечника, глаз, триплексное сканирование сосудов», — пояснила заведующая поликлиникой краевой детской клинической больницы Лариса Ананьева.

Известно что общая сумма новой техники, поставленной в Забайкалье, составляет 32 миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, со времени вхождения Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа, состоявшегося осенью 2018 года, на этот регион стали распространять все преференции, полагающиеся дальневосточникам. Регион во главе с новым руководством активно включился в работу практически над всеми федеральными программами нацпроектов, что уже позволило привлечь в край несколько миллиардов рублей. В частности, персоналБалейской центральной районной больницы на средства «Дальневосточной» субсидиии нацпроекта «Здравоохранение» до конца 2019 года получат медицинские аппараты для поликлиники и стационара на 31 миллион рублей.

В начале сентября 2019 года в одном из отдалённых сёл Читинского района Забайкалья на средства «Дальневосточной» субсидии возвели современный фельдшерско-акушерский пункт, а два доктора Борзинской центральной районной больницы Забайкальского края — хирургАлексей Захарови врач-педиатр Эльвира Бронникова получили квартиры.

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