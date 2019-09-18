Эстония «торгует» враждой, о населении РФ собирают информацию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Эстония торгует «знанием» о России;
- Террористические ячейки выявлены в 17 регионах России;
- Законопроект о едином ресурсе о населении России принят в I чтении;
- Сократить должность губернатора предложили на Камчатке;
- В Барнауле хотят вернуть выборы мэра.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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