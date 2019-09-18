Новосибирск, 18 сентября, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель совета директоров ООО «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин подписали соглашение о сотрудничестве. Как отметили в правительстве региона, подписание документа стало важным шагом на пути формирования в регионе комплексной системы оказания онкологической медицинской помощи.

Правительство Новосибирской области Андрей Травников и Виктор Харитонин подписали соглашение о сотрудничестве

Андрей Травников напомнил, что в прошлом году новосибирские власти определили две приоритетных задачи в сфере здравоохранения — снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.

«Очень своевременно были разработаны региональные программы: они стали основой нашего участия в национальных проектах «Здравоохранение» и «Демография», — сказал он перед подписанием соглашения.

Одним из важных направлений этой работы, по мнению губернатора, является развитие полноформатной, комплексной помощи онкобольным: начиная от формирования современной диагностической базы, заканчивая амбулаторной помощью и лечением пациентов в отдаленных населенных пунктах области. Ключевым элементом должно стать создание нового корпуса онкодиспасера. К его проектированию в регионе приступят в рамках заключенного соглашения.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «В этой работе важен и поиск частных партнеров, потому что такую масштабную программу невозможно реализовывать только за счет бюджетных средств. Мы достигли договорённости с «МедИнвестГрупп» о совместной реализации этой важной региональной программы, которая является частью большого национального проекта».

Предметом соглашения стало сотрудничество и взаимодействие сторон по вопросам реализации инвестпроектов и проектов ГЧП на территории региона в сфере здравоохранения, в том числе в целях повышения качества оказания медицинской помощи в части профилактики, диагностики и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

Запланирована разработка концепции развития оказания медицинской помощи по профилю «онкология» на территории области, в том числе проекта по созданию онкологического центра в Новосибирске, а также создания и функционирования центров амбулаторной онкологической помощи.