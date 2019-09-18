Алдан, Якутия, 18 сентября, 2019, 04:53 — ИА Регнум. Село Якокут в Алданском районе Якутии, где практически нет жителей, давно закрыты школа, детский сад, магазины и больница, а автобус из райцентра — лишь раз в неделю, решил не покидать фермер Сергей Михайлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Leninsky.sakha.gov.ru Село Якокут

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В Якокуте, в отсутствие элементарной инфраструктуры, работает лишь туберкулезный стационар, населённый пункт 25 лет назад постепенно приходил в упадок, и на сегодня здесь ничего действующего не осталось. Нет даже связи.

«Прописаны в Якокуте несколько десятков человек, из них фактически проживают 17 семей, из которых 12 купили в других районах жильё и съехали. Заселённых дворов всего пять», —цитирует главу МО «Поселок Ленинский» Светлану Гордиенкогазета «Алданский Рабочий».

Фермер Сергей Михайлов — единственный местный житель, который не собирается уезжать из села. Держит шесть коров, планирует строить теплицы, получает субсидии на ведение предпринимательской деятельности.

«Я останусь в Якокуте. Когда село покинут все жители, многие проблемы мне придётся решать своими силами — например, ремонт моста, но я к этому готов», — позитивно настроен Михайлов.

В селе старые бараки и постройки 30-х годов прошлого века. Они сыпятся и разваливаются. Жители сами что-то латают, ремонтируют, но жить в них нет возможности. Разговоры о закрытии Якокута идут много лет, но чиновники считают, что закрытие села невозможно. Правительством республики в 2016 году рекомендовало властям района переселить жителей в близлежащие города и посёлки. Но денег в полном объёме на это никто не выделил.

Сейчас переселенцы из Якокута получают до 1,2 млн рублей. Но на эту сумму реально купить приличную квартиру невозможно. Многие покупают такие же халупы, как бросают, чуть в лучшем состоянии.

И таких деревень-призраков в Якутии немало.

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Как сообщало ИА REGNUM, Якокут начал умирать в конце 90-х годов. Всё началось с закрытия электростанции. В селе работает только тубстационар открытого типа, который заливает нечистотами всё вокруг, а асоциальные пациенты, выписавшись, остаются жить в брошенных домах.