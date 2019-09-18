Москва, 18 сентября, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел встречу с исполняющим обязанности заместителя государственного секретаря США Филипом Рикером, сообщается на сайте МИД РФ.

Nikita Dezhurny Здание МИД России

«Обсуждалось текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Кроме того, рассмотрены некоторые актуальные вопросы международной повестки дня», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Филип Рикер, участвовавший перед визитом в Москву во втором стратегическом диалоге США — Германия в Берлине, планирует провести в России ряд встреч с дипломатами, членами правительства и представителями гражданского общества.

Филип Рикер исполняет обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии после ухода в отставку 15 февраля Уэсса Митчелла.