Ереван, 18 сентября, 2019, 00:54 — ИА Регнум. Информационные ресурсы Армении один за другим, ссылаясь на собственные источники, сообщают об отставке главы Полиции Армении Валерия Осипяна.

Photolure Валерий Осипян

Как сообщает news.am, официально об этом будет объявлено утром 18 сентября. Все попытки издания уточнить информацию в пресс-службе Полиции Армении не увенчались успехом.

По источникам агенства, Осипян написал заявление после заседания Совета безопасности Армении, которое состоялось 17 сентября под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

По сведениям издания «Грапарак» («Площадь»), в ходе заседания Совета безопасности Армении 17 сентября премьер-министр Никол Пашинян затронул также тему открытия дороги на Амулсарское месторождение и подчеркнул необходимость этого, приказав начальнику полиции любой ценой открыть дорогу и содействовать запуску рудника.

«Нам рассказали, что у Валерия Осипяна были сомнения в связи с проведением этой операции, и он попытался представить угрозы применения силы, что возмутило премьера, который заявил, что если начальник полиции не в состоянии, то эту операцию проведет руководитель внутренних войск — заместитель начальника полиции Ваге Казарян. Разговор велся так, что в конце Осипян подал заявление об отставке, или пообещал написать заявление. Завтра, по утверждению наших источников, будет оглашен указ об его освобождении».

Также сообщается, что в сегодня, 18 сентября, в 12:00 (11:00 мск) высокопоставленных должностных лиц полиции пригласили в главный корпус полиции. Предполагается, что будет объявлено об отставке Валерия Осипяна и назначении и.о. начальника полиции.

Армянские СМИ сообщают также, что в отставку подадут руководители всех силовых ведомств, в том числе министр обороны Армении Давид Тоноян.

16 сентября заявление об отставке подал директор СНБ Артур Ванецян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении законопроект о признании должностей директора Службы национальной безопасности и начальника Полиции политическими.

Проектом предлагается исключить должности директора Службы национальной безопасности и начальника полиции из списка должностей служащих полиции и органов национальной безопасности и считать их политическими постами, установив также для них требования, предъявляемые к кандидату в депутаты.

Как экс-директор СНБ Армении, так и главы Полиции и Минобороны занимали высокие посты до прихода к власти правительства Пашиняна. По мнению политолоогов, спустя полтора года после смены власти в Армении премьер-министр Армении решил сменить представителей прежней власти на новые, надежные кадры.