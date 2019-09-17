Вашингтон, 18 сентября, 2019, 00:41 — ИА Регнум. О росте расходов на бензин для американских потребителей после атаки на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии написал Том Клоза, аналитик Oil Price Information Service, в The New York Times.

Бензин

По оценке Клозы, теперь галлон нефти в Штатах подорожает на 20 центов. Поскольку каждый месяц средняя американская семья приобретает 90 галлонов бензина, то в месяц её расходы вырастут на $18.

Приводится и менее благоприятный прогноз. Так, Итан Хэррис, представляющий Bank of America, считает, что ежемесячные расходы на бензин средней семьи в США вырастут на $45, поскольку галлон бензина подорожает, по его оценке, на 50 центов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост цен на бензин связан с тем, что Саудовская Аравия объявила о снижении объёма нефтедобычи после атаки дронов на Saudi Aramco 14 сентября.