Себежский район, Псковская область, 18 сентября, 2019, 00:08 — ИА Регнум. По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова уже в этом году будет подготовлена проектно-сметная документация по восстановлению автомобильного моста через реку Неведрянка в Себежском районе, который обрушился 17 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, необходимые строительно-монтажные работы проведут в 2020 году, как только позволят погодные условия.

Pskov.ru Михаил Ведерников дал ряд поручений руководству органов исполнительной власти Псковской области в связи с аварийной ситуацией на автомобильном мосту через реку Неведрянка

«Ранее срок подготовки проектно-сметной документации стоял в плане на 2020 год, а капитальный ремонт — на 2021 год», — отметили в пресс-службе.

Мост находится на региональной дороге Толкачево — Себеж — Заситино. Он построен в 1962 году и, как отметили в региональной администрации, был в неудовлетворительном состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при обрушении моста есть пострадавший. Сейчас он находится в Великолукской больнице.