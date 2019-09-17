Киров, 17 сентября, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Прокуратуру и территориальное управление администрации города Кирова по Первомайскому району активисты ОНФ (Общероссийского народного фронта) попросили провести проверку свалки старых микроавтобусов, автозапчастей и строительного мусора в слободе Макарье. Ранее на наличие свалки жаловались местные жители, сообщили в региональном отделении ОНФ.

IFCAR Автосвалка

Хлама много, он копится вдоль дороги, но если раньше там находились только старые микроавтобусы частично разобранные, то в последнее время туда стали свозить и строительный мусор. При этом в 200 метрах от свалки протекает река Скандинавка.

По словам местных жителей, свалке более пяти лет, но ни администрация района, ни управления МВД или ГИБДД не находят в этой ситуации нарушений.

Кроме того, рядом находятся бочки, содержимое которых неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несанкционированная свалка была обнаружена в Ульяновской области. Из села Луговое вывезли более половины «канистр из-под агрохимикатов, и более 50% гофротары». Также планировался вывоз полиэтилена и остатков полипропиленовых отходов.

Администрация Ульяновска обратилась в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить работу частного предприятия в селе Луговое, которое занимается переработкой пластиковых отходов. Власти заявили, что «ситуация требует немедленного решения», так как недалеко от свалки находится водоохранная зона реки Свияга.