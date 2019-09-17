Милан, Италия, 18 сентября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Мигрант из Йемена, напавший на военнослужащего, арестован правоохранителями в итальянском городе Милане по подозрению в попытке совершения теракта. Об этом 17 сентября сообщает телеканал TGcom24.

Терроризм

Нападение на военнослужащего произошло утром 17 сентября на площади у центрального вокзала Милана. Мужчина подошёл к группе патрульных и два раза ударил одного из них ножницами. Военнослужащий был госпитализирован с лёгкими ранениями.

Нападавшего задержали сослуживцы раненого. При задержании мигрант выкрикивал лозунги экстремистского характера.

На допросе подозреваемый сознался в нападении и заявил, что хотел погибнуть при задержании, чтобы потом попасть в рай. При этом следователи пока не нашли никаких связей задержанного с ячейками террористов, поэтому правоохранители предполагают, что данная акция йеменца была единичной, совершённой по его личной инициативе.

В настоящее время мужчина арестован в связи с подозрением в совершении преступлений по статьям о попытке убийства, применении насилия и попытке совершения террористического акта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в окрестностях Милана семи мигрантов по подозрению в нападении на сотрудников правоохранительных органов.