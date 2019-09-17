Москва, 17 сентября, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Адвокат экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, первый вице-президент Федерального союза адвокатов России Анатолий Кучерена назвал ожидаемым решение властей США подать иск против его клиента в связи с публикацией им книги мемуаров.

Дядя Сэм

«Я и не ожидал другого от Соединённых Штатов, было очевидно, что они станут что-то предпринимать», — сказал адвокат в комментарии RT.

В то же время, по словам Кучерены, он надеялся на то, что в Вашингтоне в первую очередь задумаются «о той проблематике, на которую Эдвард Сноуден не раз обращал внимание американских властей и спецслужб в части слежки не только за населением США, но и за гражданами других стран».

«Но мы видим, что в данном случае политика сводится к тому, чтобы сделать всё возможное для преследования Сноудена за его правду», — сказал адвокат, добавив, что это вряд ли прибавит авторитета министерству юстиции США и всей стране в целом.

Кучерена не стал говорить о том, какое решение может принять его клиент в данной ситуации, отметив, что сперва необходимо дождаться официального текста искового заявления, после чего Сноуден посоветуется с адвокатами и юридическими консультантами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что власти Соединённых Штатов подали гражданский иск к Эдварду Сноудену в связи с содержанием в его книге сведений, соглашения о неразглашении которых он заключал с ЦРУ и Агентством национальной безопасности США.

В министерстве юстиции США заявили, что иск не направлен на то, чтобы остановить или ограничить распространение книги, а имеет целью лишить Сноудена возможности получить «денежную выгоду от нарушения оказанного ему доверия».