Лондон, 17 сентября, 2019, 22:50 — ИА Регнум. «Брексит — многоаспектный процесс, где раскол в рядах Консервативной партии сочетается с тем, от которого страдает британское общество, разделившееся на сторонников членства в ЕС и решительных защитников ухода из Европейского союза, — пишет сегодня, 17 сентября, испанское издание ABC. — Еще один аспект — юридическая битва, разворачивающаяся в судах, которые должны решить, законно или нет закрытие британского парламента на пять недель — трюк премьер-министра Бориса Джонсона, призванный обеспечить Соединенному Королевству разрыв с Брюсселем 31 октября».

Британский парламент

Бренда Хейл, возглавляющая Верховный суд, предупредила в этот вторник, что решение судей не отразится на самом процессе Брексита и не повлияет на то, «как и когда» он осуществится. Чтобы прийти к заключению насчет правомерности закрытия парламента, предпринятого Джонсоном, Верховный суд располагает 11 судьями.

Критики премьер-министра — как оппозиция, так и группа отколовшихся тори — не имеют ни малейших сомнений в том, что интрига Джонсона (которого обвиняют во лжи королеве, вынужденной подтвердить его решение) была призвана заглушить голоса парламентариев и тем самым покончить с самым серьезным препятствием на пути к осуществлению его планов. В этом смысле приговор Верховного суда, высшей судебной инстанции страны, будет иметь решающее значение. Если закрытие парламента сочтут нелегальным, депутаты вернутся к заседаниям, утверждают специалисты в области права.