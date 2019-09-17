Лондон, 17 сентября, 2019, 22:41 — ИА Регнум. «Европа никогда не теряет терпения». Жан-Клод Юнкер, чьи последние недели на посту председателя Европейской комиссии и в роли действующего политика истекают, без сомнения, человек терпеливый, — пишет испанское издание El Mundo. — Он образец если не соблюдения протокола и дисциплины, то самоконтроля, поскольку редко поддается чувствам или бросается на кого-то. Порой он выходит из привычных рамок, но не из страха, а с четко поставленной целью. Отсюда проистекает и фраза, с которой начинается этот текст».

Kremlin.ru Жан-Клод Юнкер

Британский премьер-министр Борис Джонсон — полная противоположность Юнкеру, считает СМИ. Он всегда торопится и всегда «на взводе», сперва стреляет, а потом думает о последствиях. Это политик действия, а не размышлений. Если Юнкер успешно действует «в тени», за закрытой дверью и при личных встречах со своими коллегами, британский лидер больше привык к зрелищам, свету прожекторов, научился побеждать, создавая как можно больше шума. В минувший понедельник, 16 сентября, эти два человека, имеющие столь разные интересы, встретились в первый раз (по меньшей мере с того момента, как Джонсон стал премьер-министром).

Встреча, которую испанское издание охарактеризовало как несколько странную попытку возобновить переговоры, произошла в Люксембурге, дома у Юнкера. Позиция представителя Европы была проста: соглашение о выходе Великобритании из ЕС и политическая декларация о будущих взаимоотношениях существуют уже почти год. Их одобрили 27 европейских лидеров и Тереза Мэй, так что Соединенному Королевству нужно в конце концов сделать то же самое. Джонсон, со своей стороны, рассуждал скорее в национальном ключе. Он и его правительство считают нынешнее соглашение неприемлемым из-за «ирландской гарантии», согласно которой Великобритания может так и остаться членом Единого рынка и Таможенного союза, чтобы избежать появления границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.