Пекин, 17 сентября, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Панда по имени Бин Дуньдунь стала официальным талисманом зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба организационного комитета Олимпийских игр.

Скриншот страницы социальной сети Twitter @beijing2022 Бин Дуньдунь и Сюэ Жунжун

В сообщении сказано, что у талисмана зимних Олимпийских игр «костюм сделан изо льда, но сердце панды при этом из золота», и она готова поделиться со всем миром настоящим духом Олимпийских игр.

Также оргкомитет представил талисман Паралимпийских игр. Им стал человечек в виде красного китайского фонарика, которого зовут Сюэ Жунжун. Его задача — «согревать сердца всех гостей и участников» Паралимпийских игр.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в 2022 году с 4 по 20 февраля. Паралимпийские игры состоятся чуть позднее, с 4 по 13 марта 2022 года.

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