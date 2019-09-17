Цхинвал, 17 сентября, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Югоосетинская сторона на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий от ОБСЕ, ЕС и ООН подняла вопрос несоблюдения международными наблюдателями своих полномочий, предусмотренных рамками мандата. Об этом 17 сентября сообщает ИА Рес.

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Как пояснил полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев, некоторые из наблюдателей позволяют себе нарушать госграницу республики с Грузией. Джиоев указал, что наблюдатели миссии Евросоюза незаконно посещают правобережную часть села Цнелис, тогда как у наблюдателей есть мандат лишь на работу в прилегающих к Абхазии и Южной Осетии территориях, но не в самих этих странах.

Полпред рассказал, что сопредседателям в ходе встречи передали несколько карт — юридических документов, свидетельствующих о том, что грузинский блокпост, появившийся недавно вблизи села Уиста (Цнелис), находится на югоосетинской территории.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 сентября в Цхинвале состоялась встреча президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с прибывшими в республику сопредседателями Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Стороны обсудили ситуацию на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии.