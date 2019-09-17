Минск, 17 сентября, 2019, 20:46 — ИА Регнум. «Что касается наших с вами отношений, вы очень хорошо знаете и осведомлены в том, что это не единственный сигнал, который мы посылаем руководству США о нормализации отношений. Это ненормально, что в современном мире два государства, которые когда-то воевали на одной стороне против врага, сегодня имеют такие, скажем так, слабые отношения», — заявилАлександр Лукашенко 17 сентября, принимая в своём минском дворце заместителя госсекретаря США по политическим вопросамДэвида Хэйла.

President.gov.by Александр Лукашенко вручил Дэвиду Хэйлу подарки — альбом «Спадчына Беларусi» и эксклюзивный набор шоколада, 17 сентября 2019 года, Минск

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко положительно оценил интерес США к Восточной Европе, отметив: «Приятно вас видеть здесь — не только в Белоруссии, но и в Восточной Европе. Я с удовлетворением хочу отметить, что это свидетельство того, что США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Белоруссию».

«В это сложное время ваш интерес к этом региону обнадеживает», — добавил Лукашенко. Он заверил: «Будем делать все, чтобы наши отношения развивались».

По его словам, США часто обвиняют в проблемах Европы и всего мира, что на самом деле не так, ибо «здесь и мы все виноваты в том, что складывается такая ситуация в мире». Лукашенко также подчеркнул важность визита представителя Госдепа для всего белорусского народа: «Я убежден, что ваш визит по крайней мере руководству Белоруссии, белорусскому народу предоставит возможность более объективно посмотреть на мир, исходя из той информации, которую я рассчитываю получить от весьма информированного человека».

Хэйл сообщил Лукашенко, что прибыл по просьбе госсекретаря Майкла Помпео и передал от него привет. Он сообщил также о восстановлении диппредставительства на уровне послов (многие годы США в Белоруссии представляют временные поверенные), отметив, что период конфликта между Минском и Вашингтоном можно считать оконченным.

«Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали, — сказал Дэвид Хейл. — Мы это делаем не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь с целью того, чтобы потенциал наших отношений был реализован в полной мере».

Представитель Госдепа добавил: «Ещё также потому, что нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Белоруссии».