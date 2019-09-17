Петрозаводск, 17 сентября, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Замглавы Республики Карелия — постоянный представитель региона при президенте РФ Владимир Тимофеев поприветствовал участников, организаторов и гостей Международной конференции «Развитие сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфере между Республикой Карелия и провинцией Фуцзянь».

Пресс-служба постпредства Карелии при президенте РФ Участники конференции

По его словам, Карелия ведет системную работу по выстраиванию двусторонних связей с этой провинцией в рамках соглашений, подписанных на полях встречи глав правительств России и Китая 1 ноября 2017 года в Пекине.

«Китайская пословица гласит: «Мудрость, как восход луны: процесс скрыт — виден только результат».

В рамках развития сотрудничества стороны продолжат осуществлять официальные визиты, проводить встречи, участвовать в выставках, посещать предприятия регионов. Кроме того, Тимофеев упомянул подписание соглашений и договоров в сфере торговли и туризма, образования и культуры.

Замглавы Карелии надеется, что плодотворное общение в рамках конференции будет способствовать открытому и предметному диалогу, а также появлению новых совместных инициатив и проектов. Участникам конференции Тимофеев пожелал плодотворной работы и достижения высоких результатов.

Пресс-служба постпредства Карелии при президенте РФ Конференция

В программе визита китайской делегации — Международная Презентационная конференция, встречи и переговоры по вопросам экономического и торгового сотрудничества между провинцией Фуцзянь и Республикой Карелия.

По итогам совместных мероприятий стороны подтвердили намерение продолжить работу в рамках соглашения о разнонаправленном сотрудничестве, планов мероприятий по его реализации, а также соглашения об установлении породненных отношений между Республикой Карелия и провинцией Фуцзянь.

ИА REGNUM напоминает, ранее состоялось совещание в режиме видеоконференции «Стратегическая сессия — Арктика 2035». В ходе совещания обсуждались вопросы в рамках подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. По словам местных властей, у Карелии в Арктической зоне — три ключевых проекта: это порт в Беломорске, рыбоводство и арктический туризм.