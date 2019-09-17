Москва, 17 сентября, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Временному поверенному в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпу выражена серьёзная озабоченность в связи с вооружённым нападением северокорейских браконьеров на российских пограничников, произошедшим в исключительной экономической зоне России в Японском море, сообщает 17 сентября официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Временному поверенному в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпу «директор Первого департамента Азии Г.В.Зиновьев выразил серьёзную озабоченность в связи с произошедшим».

Северокорейский дипломат был уведомлен, что «российская сторона предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия» и требует от корейской стороны принятия исчерпывающих мер для недопущения подобных случаев.

Со своей стороны, Чин Чжон Хёп заверил российских коллег, что незамедлительно доложит о произошедшем в Пхеньян.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в исключительной экономической зоне России в районе банки Кито-Ямато в Японском море были задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР, часть из которых напала на досмотровую группу российских пограничников.