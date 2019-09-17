Росатом займется полигоном «Красный Бор» после решения юридических вопросов
Санкт-Петербург, 17 сентября, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Вопрос передачи полигона опасных химических отходов «Красный Бор» под Петербургом в ведение Минприроды России находится в финальной стадии. Об этом заявил 17 сентября председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Денис Беляев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Напомним, с 1 января 2020 года полигон «Красный Бор» должен перейти в ведение федеральной власти.
«В ближайшее время мы ожидаем завершение юридического процесса», — подтвердил Денис Беляев.
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Чиновник также отметил, что в настоящее время обсуждается участие госкорпорации «Росатом» в ликвидации накопленного вреда на полигоне «Красный Бор».
«Они изучали ситуацию на полигоне. Приступить к ликвидации смогут после того, как будет принято решение об определении его («Росатома») как единственного поставщика. Основная задача — постепенно по этапам ликвидировать тот накопленный вред, который существует», — сказал Денис Беляев.
Он добавил, что Санкт-Петербург сделал всё возможное, чтобы решить проблему полигона.
«Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности. «Красный Бор» принимал опасные отходы от предприятий, расположенных не только на Северо-Западе России, но и в других регионах страны, а во времена СССР — также из Прибалтики. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн токсичных отходов.