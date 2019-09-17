В Тульской области представлено семь инвестпроектов на 3 млрд рублей
Тула, 17 сентября, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Презентация инвестиционных проектов Тульской области состоялась в Туле на площадке творческого индустриального кластера «Октава» в рамках выездной сессии корпорации «МСП» 17 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В презентации приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор корпорации «МСП» Александр Браверман, а также представители инвесторов.
Глава региона, открывая встречу, поблагодарил Александра Бравермана за особое внимание к Тульской области. Он напомнил, что в начале 2019 года на аналогичной встрече было рассмотрено семь инвестиционных проектов. Сегодня три из них — ООО «Энергомаш», ООО ПП «Мехмаш», ООО «Аврора-Гринн» — уже реализуются, а остальные четыре будут запущены до конца года. Глава региона также отметил важность программ поддержки, которые реализуются Корпорацией «МСП» и «МСП Банком».
По словам Александра Бравермана, встречи с предпринимателями, инвесторами корпорация проводит в регионе постоянно, и поддержка действительно востребованна.
В рамках сессии 17 сентября на рассмотрение было вынесено семь новых инвестиционных проектов, представленных тульскими предприятиями. В частности, «Первая Заготовительная Компания», занимающаяся переработкой бытового, металлического, автомобильного лома, а также легких металлических конструкций, планирует покупку нового оборудования. Компания «Биологические очистные сооружения-Эксплуатация» (специализируется на очистке сточных вод в Узловой) намерена модернизировать производство. Проект по производству пробиотической кормовой добавки, консервантов для силосования кормов, биодеструкторов органических веществ представила компания «БиоСофи», а Единая Служба Такси намерена расширить свой автопарк и разработать инновационную систему управления им. Свои проекты также представили экспортоориентированный завод глубокой переработки молока «Лактопром» и типография «Борус-Принт», которая будет модернизироваться для повышения производительности труда.
Один из резидентов ОЭЗ «Узловая», «Мистраль-Тула», намерена реализовать проект по строительству завода экологически чистой переработки древесных отходов с применением уникальных для России технологий — планируется выпускать биоудобрения для восстановления почвы, которое также может служить кормовой добавкой для животноводства.
Отметим, что общий объем инвестиций в представленные проекты может составить около 3 млрд рублей, регион получит 211 новых рабочих мест.