Тула, 17 сентября, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Презентация инвестиционных проектов Тульской области состоялась в Туле на площадке творческого индустриального кластера «Октава» в рамках выездной сессии корпорации «МСП» 17 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В презентации приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор корпорации «МСП» Александр Браверман, а также представители инвесторов.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Презентация инвестиционных проектов Тульской области

Глава региона, открывая встречу, поблагодарил Александра Бравермана за особое внимание к Тульской области. Он напомнил, что в начале 2019 года на аналогичной встрече было рассмотрено семь инвестиционных проектов. Сегодня три из них — ООО «Энергомаш», ООО ПП «Мехмаш», ООО «Аврора-Гринн» — уже реализуются, а остальные четыре будут запущены до конца года. Глава региона также отметил важность программ поддержки, которые реализуются Корпорацией «МСП» и «МСП Банком».

«На региональном уровне у нас эффективно работают гарантийный фонд и фонд поддержки малого предпринимательства. Они предоставляют бизнесу кредиты по ставке от 1% годовых», — подчеркнул глава региона.

По словам Александра Бравермана, встречи с предпринимателями, инвесторами корпорация проводит в регионе постоянно, и поддержка действительно востребованна.

«Руководством региона созданы все условия для развития МСП. По результатам предыдущих стратегических сессий было отобрано 14 проектов и 10 из них уже одобрено. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 3,5 млрд рублей», — сказал генеральный директор Корпорации МСП.

В рамках сессии 17 сентября на рассмотрение было вынесено семь новых инвестиционных проектов, представленных тульскими предприятиями. В частности, «Первая Заготовительная Компания», занимающаяся переработкой бытового, металлического, автомобильного лома, а также легких металлических конструкций, планирует покупку нового оборудования. Компания «Биологические очистные сооружения-Эксплуатация» (специализируется на очистке сточных вод в Узловой) намерена модернизировать производство. Проект по производству пробиотической кормовой добавки, консервантов для силосования кормов, биодеструкторов органических веществ представила компания «БиоСофи», а Единая Служба Такси намерена расширить свой автопарк и разработать инновационную систему управления им. Свои проекты также представили экспортоориентированный завод глубокой переработки молока «Лактопром» и типография «Борус-Принт», которая будет модернизироваться для повышения производительности труда.

Один из резидентов ОЭЗ «Узловая», «Мистраль-Тула», намерена реализовать проект по строительству завода экологически чистой переработки древесных отходов с применением уникальных для России технологий — планируется выпускать биоудобрения для восстановления почвы, которое также может служить кормовой добавкой для животноводства.

«Это инновационный экспортоориентированный проект, в котором пересекаются сразу несколько стратегических приоритетов, закреплённых в нацпроектах», — сказал Алексей Дюмин.

Отметим, что общий объем инвестиций в представленные проекты может составить около 3 млрд рублей, регион получит 211 новых рабочих мест.

«Регион использует все формы поддержки малого бизнеса, активно сотрудничает с федеральными институтами развития. «Корпорация «МСП» — надёжный партнёр в этой работе. С 2016 года благодаря помощи Корпорации 63 проекта получили путёвку в жизнь. Общий объём финансовой поддержки составил почти 1,4 млрд рублей», — сказал Дюмин, комментируя итоги встречи для СМИ.