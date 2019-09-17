Калининград, 17 сентября, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Сотрудниками правоохранительных органов задержан мужчина, подозреваемый в ложном сообщении о готовящемся взрыве в помещении ночного клуба в Калининграде, сообщила 17 сентября журналистам начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

Мужчина подозревается в том, что 14 сентября он по телефону сообщил в дежурную часть полиции о минировании одного из ночных клубов в Ленинградском районе Калининграда.

Личность «телефонного террориста» была быстро установлена, им оказался 35-летний безработный житель Калининграда.

«Вместе с тем объяснить, зачем был сделан ложный звонок, причем с мобильного телефона, зарегистрированного на своего знакомого, калининградец так и не смог», — сказала Поставничая.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное с причинением крупного ущерба»). Ему грозит от трёх до пяти лет лишения свободы и штраф до 700 тыс. рублей.