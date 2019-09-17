Бишкек, 17 сентября, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности Киргизии отмечает рост количества публикаций и комментариев в соцсетях и на различных интернет-сайтах по поводу произошедшей 16 сентября перестрелки между таджикскими и киргизскими пограничниками. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

В ведомстве отмечают, что правительство республики проводит переговоры для разрешения конфликтной ситуации с таджикской стороной и для организации объективного расследования произошедшего чрезвычайного происшествия.

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Одновременно с этим киргизские спецслужбы предпринимают меры, чтобы не допустить обострения общественно-политической ситуации в Киргизии, дабы не возникало предпосылок к росту антитаджикских настроений среди населения и не провоцировались массовые беспорядки, основанные на разжигании межнациональной розни.

Поэтому госкомитет нацбезопасности обратился к жителям Киргизии с предостережением и просьбой воздержаться от негативных комментариев и провокационных призывов, которые могут привести к напряженности в обществе.

ИА REGNUM напоминает, что 16 сентября 2019 года на неописанном участке киргизско-таджикской границы произошел вооруженный конфликт. По версии киргизской стороны, первыми начали стрелять пограничники Таджикистана. Таджикские власти обвинили в том же пограничников Киргизии.

В результате перестрелки и применения таджикскими военными минометов убит пограничник Киргизии — прапорщик Равшан Муминов. Еще 13 киргизстанцев получили ранения различной степени тяжести. Таджикские СМИ сообщают о трех погибших и пятерых раненых пограничниках Таджикистана.

Из приграничного киргизского села, возле которого произошел конфликт, эвакуировали свыше 700 местных жителей.

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