Бишкек, 17 сентября, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Азиатский банк развития предоставит правительству Киргизии $10 млн (638,3 млн рублей) грантовых средств на поддержку многосекторной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба представительства АБР в республике.

Ken Flottman

Эти деньги киргизстанские власти должны будут потратить на повышение эффективности и оперативности выполнения финансируемых Азиатским банком развития проектов и программ.

«Создание данного механизма важно для того, чтобы обеспечить соответствие финансируемых АБР проектов в Киргизии потребностям страны, а также устойчивость достижений», — пояснил специалист по городскому развитию департамента Центральной и Западной Азии Сезар Льоренс.

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