Казань, 17 сентября, 2019, 19:34 — ИА Регнум. В прокуратуру поступила просьба о проверке финансовой деятельности компаний-перевозчиков в Казани. Обращение инициировал глава регионального отделения партии «Яблоко» в Татарии Руслан Зиннатуллин.

Екатерина Калаева ИА REGNUM

Представитель партии указал, что в СМИ появилась информация о требовании транспортников повысить стоимость проезда до 31 рубля, которое объясняется ростом налоговой нагрузки в связи с официальным оформлением в штат компаний кондукторов. А минимальная зарплата кондукторов теперь составляет 30 тыс. рублей.

По мнению Зиннатуллина, если информация транспортников соответствует действительности, «налицо не только неуплата налогов с заработной платы кондукторов, но и нарушение прав работников, а также создание «черной кассы» на предприятиях перевозчиков, из которой производились выплаты кондукторам».

В этой связи глава регионального «Яблока» и просит провести прокурорскую проверку, сообщает «Коммерсантъ-Казань». А виновных лиц по ее итогам привлечь к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября стало известно, что перевозчики Казани просят увеличить тариф на поезд до 40 рублей при оплате наличными и до 30 — 31 рубля при оплате картой. Это необходимо, чтобы покрыть расходы транспортников. Кроме того, транспортники требуют компенсации 100% расходов при перевозке льготных категорий пассажиров. Увеличение стоимости проезда до 27 рублей в начале года не сильно улучшило финансовое положение транспортных компаний, поскольку с этого момента они вывели многих сотрудников «из тени», что привело к росту налогооблагаемой базы. Зарплата кондукторов увеличена до 30 тыс. рублей в соответствии с требованиями.

Дополнительную финансовую нагрузку создают платежи за лизинг и внедрение новых кассовых аппаратов.