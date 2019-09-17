Минск, 17 сентября, 2019, 19:34 — ИА Регнум. В Минске 17 сентября состоялось возложение цветов у мемориальной доски лидеру революционного движения Западной БелоруссииСергею Притыцкому. Участникимероприятия высказали своё отношение к 80-летнему юбилею начала Освободительного похода Красной Армии в 1939 году, а также провели дискуссию по вопросам сохранения исторической памяти в постсоветской республике.

ИА REGNUM Возложение цветов у мемориальной доски лидеру революционного движения Западной Белоруссии Сергею Притыцкому в Минске

Руководитель одной из общественных организаций рассказала, что ещё недавно представляла из себя территория около дома бывшей партийной номенклатуры в минском Броневом переулке: под мемориальными досками находились мусорные баки, скопления различного хлама. Она лично звонила на «горячие линии» местных властей, однако не дождалась адекватной реакции.

«Власти бездействовали», — рассказала общественная активистка. Наведение порядка стало не их заслугой.

По её мнению, такое отношение к памятным местам Минска и всей Белоруссии возмутительно и недопустимо. Выдающиеся деятели белорусского народа не заслужили такого к себе отношения.

Ситуация тем более печальна, что в доме, на котором установлены мемориальные доски, проживают внуки партийно-комсомольской номенклатуры — именно они и устроили помойку. Рядом с домом «слуг народа» находится один из офисов Следственного комитета Белоруссии.

По мнению выступавшей, в честь активных участников национально-освободительной борьбы в Западной Белоруссии надо называть улицы, устанавливать им памятники, а территории, вроде дома в Броневом переулке, облагородить цветочницами. Она указала на конкретный участок города, где запроектировано жилищное строительство, и где можно реализовать эти идеи при поддержке мингорисполкома — там есть «идеологический» и другие «заинтересованные» отделы.

Выступление нашло живой отклик у собравшихся. Один из участников мероприятия возразил: «Да не тем занимаются в этом «идеологическом» отделе — совершенно другим». Кто-то добавил: «Совершенно противоположным».