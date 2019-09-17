Киев, 17 сентября, 2019, 19:34 — ИА Регнум. В офисе президента Украины Владимира Зеленского состоялось учредительное собрание по избранию членов совета при главе государства по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба украинского лидера.

Gov.ua Учредительное собрание

Отмечается, что в ходе заседания был избран временный состав совета, которому предстоит разработать и утвердить положение о его деятельности, после чего будет сформирован постоянный состав.

Представитель офиса президента в совете Максим Кречетов заявил, что перед новым органом стоит задача «сформулировать современное содержание» понятия «свобода слова».

«Благодаря соцсетям каждый может стать корреспондентом или блогером. Надо подумать, какова функция СМИ в качестве посредников между властью и гражданским обществом», — подчеркнул он.

Также, по словам Кречетова, совету предстоит заняться вопросом саморегуляции журналистов и выработать принципы работы сотрудников СМИ.

Предполагается, что участие в работе совета будет открытым: любой желающий сможет принимать участие в его заседаниях и направлять письменные предложения по работе органа, отметил Кречетов.