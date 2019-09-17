Минск, 17 сентября, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Отмечаемое 17 сентября 80-летие воссоединения Западной Белоруссии с БССР и Западной Украины с УССР является поводом вспомнить о необходимости восстановления разрушенной объединявшей их общей страны — СССР. Об этом было заявлено 17 сентября в Минске во время торжественного мероприятия, посвящённого Дню воссоединения белорусского народа.

ИА REGNUM Председатель белорусского Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов

В ходе церемонии возложения цветов у мемориальной доски лидеру революционного движения Западной Белоруссии Сергею Притыцкому лидеры общественных организаций выступили с речами на тему важности уроков отечественной истории для современности. Не осталась без внимания и охваченная войной Новороссия.

«Как решить проблему ДНР и ЛНР? Принять их в Союзное государство», — предложил председатель Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов.

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