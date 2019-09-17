Минск, 17 сентября, 2019, 19:23 — ИА Регнум. «В центре города должен быть памятник, посвящённый воссоединению нашего государства», — заявил 17 сентября председатель белорусского Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов в ходе церемонии возложения цветов у мемориальной доски лидеру революционного движения Западной Белоруссии Сергею Притыцкому.

ИА REGNUM Председатель белорусского Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов

Зеликов рассказал об эпохальной значимости Освободительного похода Красной Армии, начавшегося 17 сентября 1939 года, а также о Сергее Притыцком и других деятелях революционного движения на оккупированных II Речью Посполитой Польской белорусских землях.

Лидер белорусского «Отечества» рассказал об обращениях к высшему руководству республики с инициативами придать дате 17 сентября статус государственного праздника — Дня воссоединения белорусского народа. Из Национального собрания приходили отказы, и такой же результат был от переписки с президентской администрацией — там сослались на переполненность официального календаря праздничными мероприятиями.

«Смешно», — иронично заметил гражданский активист, комментируя бюрократические отписки.

Такое отношение к национальной истории вовсе не случайно, считает Зеликов. По его мнению, власти находят и время, и деньги, и многое другое для мероприятий с другой идеологической нагрузкой.

«Сейчас у нас власти устанавливают памятники иноземцам,— констатировал он. — Недавно я был в Витебске, где они поставили памятник литовскому правителю Ольгерду. Сейчас установили памятник Гедиминасу в Лиде. Занимаются установкой памятника литовскому правителю Миндовгу».

Из выступления белорусского общественника следовало, что руководство Белоруссии проводит вполне понятную идеологическую линию. Ситуация осложняется особенностями политической системы и такими явлениями, как фактический налог на проведение общественных мероприятий.

«Поэтому мы и собрались сегодня в таком уголке, а не на площади в центре Минска», — констатировал лидер белорусской НГО.

Лидер белорусского «Отечества» пообещал продолжить борьбу за придание дате 17 сентября статуса государственного праздника в Белоруссии и в Союзном государстве. По его мнению, Сергей Притыцкий и другие борцы за счастье народное, воссоединение народа и государства достойны не только памятников.

ИА REGNUM Секретарь-координатор белорусского Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников

Среди собравшихся в Броневом переулке и высказавшихся на эту же тему был и секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников. Он напомнил общественности города, что приказ о начале Освободительного похода РККА отдал Иосиф Сталин.

Школьников рассказал о проходящих в Минске мероприятиях, приуроченных к игнорируемому властями 80-летнему юбилею (выставки, общественные собрания и т.д.). По его словам, властям не мытьём, так катанием удалось фактически запретить проведение пикетов, и поэтому предлогом для собрания стало возложение цветов — за него власти не потребовали уплаты денег.

Невиданный расцвет демократии в постсоветской Белоруссии представитель гражданского общества выразил в такой фразе: «То, что мы находимся здесь легитимно — это какое-то чудо».