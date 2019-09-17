Элиста, 17 сентября, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Работа гимназии приостановлена властями Целинного района Калмыкии из-за заболевания 16 детей вирусной инфекцией. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

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Заболеваемость норовирусной инфекцией зарегистрирована у группы учащихся в МОБУ «Троицкая гимназия им. Б. Б. Городовикова» в селе Троицкое. Всего признаки заболевания наблюдаются у 16 детей начального блока.

Карантин объявлен в гимназии с 17 сентября. Ситуация с заболеваемостью вирусом была обсуждена на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. В ходе предварительного расследования эпидкомиссией выявлены нарушения санитарных требований содержания и эксплуатации образовательного учреждения и пищеблока. Заболеть дети могли после употребления в пищу готовых блюд, завезённых в столовую гимназии.

Первые дети заболели 13 сентября. Заболевание протекает в лёгкой форме, госпитализация детям не потребовалась. В учебном заведении в настоящее время проходит обработка помещений специальными средствами. Пока гимназия закрыта на семь дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии на карантин школы в Оренбурге из-за вспышки инфекции. В школе заболели около 20% от общего числа учеников.