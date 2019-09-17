Турин, Италия, 17 сентября, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Участники нескольких фанатских объединений туринского футбольного клуба «Ювентус» проведут акцию протеста после ареста своих лидеров, передаёт Mediaset во вторник, 17 сентября.

Фанаты «Ювентуса»

Как сообщалось ранее, полиция Турина задержала 12 человек по обвинению в получении мошенническим путем бесплатных билетов на домашние матчи клуба и в перепродаже этих билетов.

Протестующие сообщили, что не поедут в Мадрид на матч «Ювентуса» с местным «Атлетико» в рамках Лиги чемпионов.