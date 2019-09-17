Пекин, 17 сентября, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Технология распознавания человека по рисунку вен на руке разработана китайскими специалистами. Об этом 17 сентября сообщает издание Zhongguo Xinwenwang.

Marrit t Вены на руке

Технология получила название AirWave и основана на искусственном интеллекте. Она основывается на уникальности для каждого человека расположения вен и капилляров на руке под кожей.

Чтобы пройти индентификацию с помощью данной разработки, человеку нужно лишь взмахнуть рукой. Система, по словам разработчиков, позволяет распознать одну руку из миллиарда других меньше чем за три десятых секунды.

По словам Се Цинлу, основателя компании-разработчика Melux, данная технология уже применяется в ряде общественных учреждений и в кафе. В настоящее время компания-разработчик ведёт переговоры по внедрению данной технологии в метрополитене китайского города Гуанчжоу.

Как полагают в компании-разработчике, такая технология может со временем заменить систему наличных и безналичных платежей, в том числе с помощью банковских карт и QO-кода.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении в эксплуатацию системы распознавания лиц в метрополитене города Гуаньчжоу. Чтобы пройти через турникет метро, гражданам достаточно улыбнуться в экран, и оплата будет снята автоматически.