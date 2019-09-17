Сочи, Краснодарский край, 17 сентября, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Четырех застройщиков признал виновными в совершении мошеннических действий суд Сочи, 17 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Олег Косов, Олег Гордейчук, Роман Авдиенко и Оксана Сидоревич осуждены за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, Олег Косов признан виновным в совершении незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ).

Им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3,5 до 6 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

По материалам дела с 2015 по 2017 год обвиняемые возводили многоквартирные дома в садоводческом товариществе «Сутугинское» не имея на руках разрешения на строительство и проектной документации. Всего от рук злоумышленников пострадали 60 покупателей, а общий ущерб составил более 60 млн рублей.

Напомним, в 2018 году на тогдашнего мэра Сочи была обрушена критика со стороны краевых и федеральных властей за самоустранение от решения проблемы незаконного строительства в городе. На тот момент в городе существовало около 500 самостроев.