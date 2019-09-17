Новосибирск, 17 сентября, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Власти Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве с компанией «МедИнвестГрупп». Цель соглашения — разработка и реализация концепции развития оказания онкологической медицинской помощи в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил губернатор области Андрей Травников, в 2018 году новосибирские власти определили приоритетные задачи в сфере здравоохранения: снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. Важным пунктом работы является строительство нового корпуса онкодиспасера, к проектированию которого и приступят в рамках заключённого соглашения.

«Такую масштабную программу невозможно реализовывать только за счёт бюджетных средств. Мы достигли договорённости с «МедИнвестГрупп» о совместной реализации этой важной региональной программы, которая является частью большого национального проекта», — сказал Травников.

Также предметом соглашения является создание и функционирование центров амбулаторной онкологической помощи в регионе.

В новосибирском правительстве отметили, что соглашение с «МедИнвестГрупп» стало первым в ряду договоренностей, которые будут заключены в рамках работы форума «Технопром-2019».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный технологический форум «Технопром» начинает свою работу завтра, 18 сентября.