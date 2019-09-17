Тюмень, 17 сентября, 2019, 18:01 — ИА Регнум. В Тюмени ликвидировали пожар в здании аквапарка «ЛетоЛето» на ул. Щербакова, 87. Погибших и пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области Дым из аквапарка напугал очевидцев

Сигнал о возгорании поступил в 17:00 по местному времени (15:00 мск). На место выехал 51 сотрудник личного состава МЧС и 21 единица техники. Площадь пожара составила 20 кв. м. В аквапарке наблюдалось сильное задымление. Горел пенопласт в подвале.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области Площадь возгорания в подвале

На момент поступления вызова о пожаре аквапарк не работал. Был эвакуирован 161 человек, из них один ребёнок. Причины пожара и ущерб выясняются.