Симферополь, 17 сентября, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий необходимо прекратить. Об этом на своей странице «ВКонтакте» 17 сентября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

«Подобные инициативы не нужны и не актуальны. В 2014 году на Родину — в Российскую Федерацию — вернулась Республика Крым. Это название мы должны сохранить. Дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах», — отметил Аксёнов.

Он также подчеркнул, что крымчане должны знать и чтить свою историю, в том числе помнить, как назывался полуостров в разные времена и эпохи.

«Сегодня наша цель — сделать республику процветающим самодостаточным регионом России, а жизнь крымчан комфортной и безопасной. Давайте заниматься делом», — добавил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее греческая диаспора в Крыму выступили с инициативой присвоить российскому полуострову второе официальное название — Таврида. Вице-премьер правительства РК Георгий Мурадов и депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко поддержали эту идею. А председатель Госсовета РК Владимир Константинов раскритиковал её, заверив, что при нём в парламенте республики никогда не будет обсуждаться этот вопрос.