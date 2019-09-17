Камызяк, Астраханская область, 17 сентября, 2019, 17:57 — ИА Регнум. В Астраханской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух бывших заместителей главы администрации Камызякского района по вопросам ЖКХ и строительства, директора и бывшего заместителя директора МКУ «Дирекция по реализации целевых программ», а также индивидуального предпринимателя, которые обвиняются в мошенничествах и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

По данным следствия, по программе ликвидации аварийного жилищного фонда чиновники заключили с бизнесменами муниципальные контракты на покупку квартир в Камызякском районе. При этом они знали, что жильё не соответствовало ни предъявленным требованиям, ни проектной документации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По информации Следственного комитета, всего о превышении должностных полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ было возбуждено 17 уголовных дел.