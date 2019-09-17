Киев, 17 сентября, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Украинской стороне не нужно принимать участие в трехсторонних (ЕС-Россия-Украина) газовых переговорах, которые пройдут в Брюсселе 19 сентября. Об этом 17 сентября заявила в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Мария Яковлева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

«Нам не нужно ехать на эти переговоры. Это унизительно… Стратегическую ошибку сделали 28 лет назад, когда отдали весь транзит в руки России, поэтому сегодня имеем войну… Когда ты отдаешь транзит такому хищному заказчику как Россия, будешь иметь войну на своей территории», — сказала Яковлева.

Она призвала украинский Кабмин принять постановление о создании независимого оператора газотранспортной системы Украины, который заключит транзитные контракты с европейскими компаниями.

«Мы можем заключить долгосрочные контракты с европейскими компаниями. Нам Россия не нужна. Только для этого нужно было сделать домашнее задание, которое, к сожалению, ни предыдущее правительство, ни новое правительство не сделали… Украина имеет уникальный исторический шанс, его надо использовать. Контракт заканчивается, нужно перекреститься и сказать: «Слава Богу». Нужно заключить контракты с европейскими компаниями. Для этого не нужны переговоры, которые унижают всю нацию. Нужно принять постановление Кабмина и создать независимого оператора ГТС. Именно независимый оператор может контрактовать транзит (газа — ред.) европейскими компаниями», — рассказала Яковлева.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Брюсселе запланированы трехсторонние (ЕС-Украина-Россия) газовые переговоры.

11 сентября министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия готова к участию в газовых переговорах с Украиной и Европейским Союзом. В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина подготовила свою газовую систему к трехсторонним газовым переговорам. Он сообщил, что компания «Нафтогаз Украины» накопила в своих подземных газовых хранилищах более 19 млрд кубометров газа. По его словам, на предстоящих переговорах Киев «не станет жертвой давления» Кремля.