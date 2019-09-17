Благовещенск, 17 сентября, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Губернатор Приамурья Василий Орлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке, отмечая нерешённые вопросы, заметил, что в регионе не страхуют сельское хозяйство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Amurobl.ru Паводок в Приамурье

Читайте также: Глава ЕАО попросил у Путина помощь для ликвидации последствий паводка

В результате сильнейшего паводка в Приамурье оказались подтопленными 135 населённых пунктов, в которых проживают 15 500 человек. Здесь было подтоплен 871 жилой дом, 6 638 приусадебных участков. Из опасной зоны были эвакуированы 2 658 человек, в том числе 937 детей. Также было разрушено 44 моста, 565 км автомобильных дорог, было подтоплено 254 тысячи гектар сельхозугодий.

Серьёзное внимание уделяется выплатам гражданам, лишившимся своего жилья. Часть людей, которые фактически проживали в зоне подтопления, но не были там прописаны, обратились в суд за признанием этого факта. В настоящее время в судах Приамурья находится 1300 подобных заявления.

Есть проблемы с выплатами сельхозпроизводителям: как оказалось, из-за частых подтоплений страховые компании на Дальнем Востоке уклоняются от страхования урожая.

Как сообщало ИА REGNUM, в самом начале совещания, посвящённого вопросам ликвидации паводка на Дальнем Востоке, Владимир Путин отметил, что упреждающие меры, предпринятые в регионах ДФО, помогли избежать трагических последствий, которые имели место во время наводнения 2013 года.